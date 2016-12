Es darf "gebucht" werden: Für Gastspiel der Erfolgsrevue "Traumschiff" in Salzhausen gibt es noch Tickets

Viele "Passagiere" haben schon gebucht, aber noch gibt es Karten für die Erfolgsrevue "Traumschiff", die das Theaters Lüneburg am Samstag, 21. Januar, gleich in zwei Vorstellungen um 17 und 20 Uhr in der Salzhäuser Dörpschün (Am Lindenberg 5) präsentiert. Veranstalter ist der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen.Auf der Bühne stehen dem Salzhäuser Publikum von vorherigen Gastspielen schon bestens bekannte Darsteller wie Dobrinka Kojnova-Biermann, Isabel Arlt, Astrid Gerken, Elke Tauber und Gerhard Kensbock. Regie führt Leif Scheele, der auch mitwirkt, und die musikalischen Leitung liegt in den Händen von Gary Whiton.Auf dem "Traumschiff" ist zwischen Liegestühlen und nicht enden wollendem Buffet eine bunte Gästeschar anzutreffen: Sonnenverbrannte Pauschaltouristen mit dem Beschwerdebuch in der Hand, First-Class-reisende Filmstars, die lieber unerkannt bleiben wollen, für eine Urlaubsliebelei bereite attraktive Singles sowie beschwingte Leichtmatrosen. Inmitten all dieser Turbulenzen muss der Kapitän das Schiff auf Kurs halten. Die Crew liefert dazu den passenden "Soundtrack" mit fetzigen Schlagern, sehnsüchtigen Fernwehmelodien, Gassenhauern, Hafenliedern, Inselklängen und internationalen Sommerhits.- Eintritt: 15 Euro, Tickets unter http://www.vkv-salzhausen.cortex-tickets.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.