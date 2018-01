Faslam in Salzhausen in "Vadder" Andreas Körner und "Mudder" Sören Westermann

Salzhausen : Schießstand |

ce. Salzhausen. Spiel und Spaß sind Trumpf beim Faslam in Salzhausen, zu dem der örtliche Faslamsclub am Freitag, 26., und Samstag, 27. Januar, einlädt. Zum Auftakt gibt es am Freitag im Schießstand der Schützenkompanie (Schützenstraße 3) den traditionellen Spieleabend mit Preisskat, -doppelkopf und - knobeln um die schon berühmten leckeren Fleischpreise. Das Startgeld beträgt 10 Euro. Am Samstag steht um 14 Uhr im Schützenhaus die Kindermaskerade mit dem beliebten DJ Jürgen Brosda auf dem Programm. Als besonderer Clou wartet auf die kleinen Gäste eine attraktive Tombola, die durch Salzhäuser Geschäftsleute unterstützt wird. Die erwachsenen Begleiter der Kinder können sich mit Kaffee und Kuchen stärken. Der Eintritt ist frei.

Faslamseltern sind "Vadder" Andreas "Beatle" Körner (50), der als Schriftführer im Faslamsclub fungiert. Dessen Vorsitzender Sören Westermann (30) übernimmt den "Mudder"-Part. Körner und Westermann haben beide schon Faslamseltern-Erfahrung, sind sehr gut befreundet und spielen Fußball.