Feierstunde zum Volkstrauertag in Wulfsen

ce. Wulfsen. Zu einer kleinen Feierstunde anlässlich des Volkstrauertages lädt die Gemeinde Wulfsen am Sonntag, 19. November, um 11 Uhr am Ehrenmal in der Schulstraße ein. Musikalisch umrahmt wird die Feier vom örtlichen Männergesangverein "Liederkranz".