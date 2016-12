Ferienzeit in Gemeindebüros in Garstedt, Toppenstedt und Tangendorf

ce. Garstedt/Toppenstedt/Tangendorf. Urlaubsbedingt ist das Garstedter Gemeindebüro von Dienstag, 27., bis Donnerstag, 29. Dezember, geschlossen. Ratsuchende können sich in dringenden Fällen an die Samtgemeindeverwaltung in Salzhausen (Rathausplatz 1, Tel. 04172 - 90990) wenden.

- Die Gemeindebüros in Toppenstedt und Tangendorf machen von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 6. Januar, Ferien.