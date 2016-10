Förster hält plattdeutschen Vortrag in Salzhausen

Salzhausen : Haus des Gastes |

ce. Salzhausen. "Platt up Brenners Hoff" heißt es am Mittwoch, 2. November, um 19.30 Uhr wieder in der gleichnamigen Veranstaltungsreihe des Salzhäuser Zentrums für Plattdeutsch im Haus des Gastes (Schützenstraße 4). Zu Gast ist an diesem Abend Andreas Euhus aus Putensen, der als Förster bei der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) in Salzhausen arbeitet und darüber einen Diavortrag hält. Die Förster der FGB beraten ihre Mitglieder, die privaten Waldbesitzer auf der Hohen Geest, in waldbaulichen Fragen, bei Aufforstungen und beim Holzeinschlag. Sie verkaufen die eingeschlagenen Nutzholz- und Bauholzmengen an die weiterverarbeitenden Sägereien und Betriebe der Holzindustrie.