Freiwillige Feuerwehr Salzhausen hält Rückschau auf Jahreshauptversammlung

ce. Salzhausen. Jahresberichte, Wahlen, Ehrungen und Beförderungen stehen auf der Tagesordnung bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Salzhausen, die am Samstag, 14. Januar, ab 19 Uhr im Landhaus Josthof (Am Lindenberg 1) stattfindet. Außerdem gibt es einen Überblick über die in 2017 geplanten Veranstaltungen.