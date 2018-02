Fünftägiger Faslams-Partymarathon mit großem Umzug in Toppenstedt

ce. Toppenstedt. Mehr Party geht nicht: Gleich fünf Tage - nämlich von Donnerstag, 8., bis Montag, 12. Februar, wird in Toppenstedt rund um "Bleecken's Gasthaus" (Hauptstraße 24) Faslam gefeiert. Veranstalter sind der örtliche Faslamsclub sowie Gasthaus-Betreiber Jörn Bleecken und seine Familie.

Angeführt werden die fröhlichen Narren in diesem Jahr von den Faslamseltern Jan Klockmann (31) und Tobias Witt (37). Klockmann, der den Part des Vadders übernimmt, arbeitet als Lichtberater. Seine Hobbys sind der Schützenverein und Snowboarden. Faslamsmudder Tobias Witt ist im Hauptberuf Kaufmann. In der Freizeit sind bei ihm Feuerwehr, Motocross und Skifahren angesagt.









Die Wagen- und Fußgruppen stellen sich „Am Bokel“, „Lehmelweg“

zum Aufstellen der Wagen um dann in die „Alte Lüneburger Straße“

Richtung „Hauptstraße“ aufzurücken.

Um 13.30 Uhr startet dann endlich der Umzug ab der Hauptstraße

durch das Dorf Richtung Garlstorf, links über das Firmengelände von

Kaiser, über den „Gänsekamp“ und den „Oberen Kirchweg“ bis zur

„Hauptstraße“.

Sobald das Ende des Umzugs die „Hauptstraße“ wieder freigibt,

startet die Spitze zum Abschluss wieder rechts in die „Hauptstraße“

Richtung Bleecken