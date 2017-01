Die Nachmittagsvorstellung des Gastspiels des Theaters Lüneburg mit der Erfolgsrevue "Traumschiff" am Samstag, 21. Januar, um 17 Uhr in der Salzhäuser Dörpschün (Am Lindenberg) ist nahezu ausverkauft. Für die Vorstellung um 20 Uhr sind noch Tickets zu haben. Veranstalter ist der Verkehrs- und Kulturverein Salzhausen. Auf der Bühne stehen dem Salzhäuser Publikum von vorherigen Gastspielen schon bestens bekannte Darsteller wie Dobrinka Kojnova-Biermann, Isabel Arlt, Astrid Gerken, Elke Tauber und Gerhard Kensbock. Regie führt Leif Scheele, der auch mitwirkt, und die musikalischen Leitung liegt in den Händen von Gary Whiton. Quasi ein Heimspiel gibt der aus Eyendorf stammende Martin Dohrmann, Gitarrist in der Revue-Band, dessen Vater mehrere Schüler-Generationen an der Grundschule Salzhausen unterrichtete. Einlass ist jeweils erst eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.- Eintritt: 15 Euro, Tickets unter http://www.vkv-salzhausen.cortex-tickets.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.