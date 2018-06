Fußballfieber und Leckerbissen bei Public Viewing in Gödenstorf und Garlstorf

ce. Gödenstorf/Garlstorf. Zum Public Viewing unter dem Motto "WM Live 2018" lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Gödenstorf gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Gödenstorf-Oelstorf alle Fußballfreunde wieder am Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr (Deutschland - Schweden) und am Mittwoch, 27. Juni, um 16 Uhr (Deutschland - Südkorea) im LKG-Gemeinschaftshaus (Hauptstraße 32) ein. Zur Stärkung gibt es Grill-Leckerbissen und Getränke. Am 23. Juni kommt darüber hinaus ein Team vom Salzhäuser Fitness-Studio "clever fit" vorbei, verlost vor Ort Gutscheine und verteilt Schminkstifte.

• Auch die Freiwillige Feuerwehr Garlstorf bittet am 23. und 27. Juni wieder zum Public Viewing inklusive Gaumenfreuden in ihrem Domizil an der Hanstedter Landstraße.