Garlstorfer Faslams-Club feiert "fünfte Jahreszeit"

ce. Garlstorf. Die "fünfte Jahreszeit" wird am Wochenende in Garlstorf gefeiert, wenn der örtliche Faslams-Club von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Februar, alle großen und kleinen Partyfreunde zum fröhlichen Narrentreiben rund um die Dorfhalle (Siems Twieten 1) bittet. Den Part der Faslamseltern übernehmen in diesem Jahr "Muddi" Armin Petersen (21) und "Vaddi" Jonas Bräuer (24). Petersen arbeitet als Speditionskaufmann. In seiner Freizeit spielt er Fußball und engagiert sich in der Feuerwehr. Bräuer ist von Beruf Konstruktionsmechaniker. Bei ihm sind nach Feierabend "Kochen und an Autos schrauben" angesagt.

Zum Auftakt werden am Freitag um 19 Uhr traditionell Doppelkopf, Skat und Poker ("Texas hold 'em") spielt, und es darf geknobelt werden. Wie in jedem Jahr gibt es tolle Fleischpreise zu gewinnen. Am Samstag steht um 14.30 Uhr der Kinderfaslam auf dem Programm. Abends ab 20.30 Uhr ist wieder Lumpenball angesagt, bei dem die Gäste bis 21.30 Uhr nur den halben Eintrittspreis zahlen müssen. Zur Schnorr-Tour starten die Narren mit allen Interessierten schließlich am Sonntag um 12.30 Uhr. Zum "runden Faslamsabschluss" wird das Geschnorrte abends gemeinsam verzehrt.