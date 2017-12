Garstedter Wintermarsch startet wieder

ce. Garstedt. Zum traditionellen "Garstedter Wintermarsch" lädt die Gemeinde am Samstag, 30. Dezember, ein. Die Teilnehmer werden um 16 Uhr durch Jagdhornbläser in der Straße "Am Steinberg" begrüßt. Danach führt der Marsch durch die Straßen Auefeld, Zum Mühlenfeld und Kleiner Bogen. Entlang der Route öffnen Garagen- und Carportbesitzer ihre Türen, freuen sich auf viele Besucher und servieren ihnen Gaumenfreuden. Der Erlös kommt der Verschönerung des Dorfes zugute. Es findet auch eine Wanderrallye mit einer Verlosung. Wer dafür einen Preis stiften möchte, meldet sich unter Tel. 0170 - 7325821.