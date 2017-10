Gauck-Tochter referiert vor Landfrauen in Salzhausen über "Kindheit und Jugend in der DDR"

Salzhausen : Rüters Hotel & Restaurant |

ce. Salzhausen. Über "Kindheit und Jugend in der DDR" berichtet Gesinge Lange aus Ritterhude, Tochter des Bundespräsidenten a.D. Joachim Gauck, in einem öffentlichen Vortrag, den sie auf Einladung des Landfrauenvereines Egestorf-Salzhausen am Montag, 6. November, um 14.30 Uhr im Salzhäuser "Rüter's Hotel & Restaurant" (Hauptstraße 1). Gäste sind herzlich willkommen. - Anmeldung spätestens fünf Tage vor der Veranstaltung bei den Ortsvertrauensfrauen oder bei Ulla Staacke unter Tel. 04172 - 7645.