Gewinnzahlen der Winsener Lions-Adventskalenderaktion

ce. Winsen. Bei der Adventskalender-Aktion des Lions Club Winsen haben folgende Zahlen gewonnen: 7. Dezember: a) 2654, 4303, b) 1897, 2141, 2354, 3460, c) 3115, 3420, 3916; 8. Dezember: a) 2714; 9. Dezember: a) 431, 1892, 2340, 2741, 3878, 5040, b) 870, 877, 1308, 1468, 1788, 2225, 2740, 4372, 5167, 5811; 10. Dezember: a) 174, 3113, b) 838, 4171, c) 792, 2103, 5839; 11. Dezember: a) 3150, b) 8, 15, 1640, 2128, 2585, 2976, 3147, 3302, 4432, 4439, c) 1572, 3773; 12. Dezember: a) 613; 13. Dezember: a) 3888, 4107, b) 1329, c) 2718, 3054, 4285, 4673