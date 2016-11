"Grenzenlose Nachbarschaft": Deutsch-polnischer Freundeskreis in Salzhausen feiert Vertragsjubiläum mit buntem Abend

Salzhausen : Dörpschün |

ce. Salzhausen. Vor 25 Jahren unterzeichneten der damalige polnische Ministerpräsident Jan Krzysztof Bielicki und der seinerzeitige Bundeskanzler Helmut Kohl in Bonn den Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrag. Aus diesem Anlass lädt der Freundeskreis Bialy Bór - Salzhausen der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) alle Interessierten am Freitag, 11. November, ab 19 Uhr zu einem Abend unter dem Motto "Grenzenlose Nachbarschaft" in die Dörpschün (Am Lindenberg) ein. Auf dem Programm stehen Musik und Bewegung, ein Überraschungsbuffet und ein Quiz.

"In den letzten Jahren sind viele Polen Bürger unserer Gemeinden geworden. Die daraus entstandenen Nachbarschaften zu pflegen und zu vertiefen, Erfahrungen und Erlebtes weiterzugeben und dadurch das Kennenlernen und Verstehen zu erleben - das ist Sinn und Zweck der Veranstaltung", sagt Freundeskreis-Vorsitzende Elisabeth Mestmacher.

- Getränke und Eintritt sind frei. Um einen kulinarischen Beitrag für das deutsch-polnische Buffet wird gebeten.