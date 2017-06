Grillnachmittag bei Rotkreuzlern in Garlstorf

Garlstorf: Dorfhalle |

ce. Garlstorf. Zu einem Grillnachmittag lädt der DRK-Ortsverein Garlstorf-Gödenstorf alle Interessierten am Montag, 3. Juli, um 15.30 Uhr - nicht wie sonst um 14.30 Uhr - an der Garlstorfer Dorfhalle (Siems Twieten 1) ein. Lachen, Klönen und Gesang sind angesagt. Die Teilnehmer dürfen sich auf Leckerbissen freuen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Halle statt. - Kosten für Mitglieder 5 Euro, für Nichtmitglieder 6 Euro.