Großes Tanz- und Turnfest: MTV Salzhausen setzt Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum fort

Salzhausen : Sporthalle |

ce. Salzhausen. Mit einem Tanz- und Turnfest setzt der MTV Salzhausen am Samstag, 12. November, um 14.30 Uhr in der örtlichen Sporthalle (Kreuzweg 29) die Feierlichkeiten zu seinem 150-jährigen Jubiläum fort. "Bei dieser Veranstaltung präsentieren sich sowohl vereinsinterne Gruppen als auch befreundete Vereine aus der Umgebung", kündigt Pia Becker-Ohla, Übungsleiterin der Step Cats des MTV Salzhausen an, die die Fest-Aktivitäten koordiniert.

Die MTV-Gruppen sind am Start mit Leistungsturnen, Kinderturnen, Kung Fu, den Step Cats, Hippie Kids, Funny Kids, Crazy Girls, Mukis und den Super-Tramps. Als Gäste wirken der Verein TAF Salzhausen, MTV Pattensen, TSV Winsen, FG Tangendorf, TSV Welle und MTV Eyendorf mit.

Stärken können sich die Besucher mit kalten Getränken, Kaffee und an einem Kuchenbuffet. Der Eintritt ist frei.