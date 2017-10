Hubertus-Messe wird in Salzhausen gefeiert

ce. Salzhausen. Zur Feier der Hubertus-Messe lädt die Salzhäuser St. Johannis-Kirchengemeinde am Freitag, 3. November, um 19 Uhr in ihr Gotteshaus (Winsener Straße 1) ein. Für die musikalische Gestaltung konnte wieder der Parforcehorn-Bläserkreis "Nordheide" gewonnen werden. Der besondere Klang der Parforcehörner, der Dank an die Schöpfung und der Aufruf zum verantwortungsvollen Umgang mit Gottes Gaben prägen diesen Gottesdienst. Die Predigt hält Pastorin Mirjam Valerius.