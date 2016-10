Salzhausen : Haus des Gastes |

ce. Salzhausen. Zum "Hubertus-Nachmittag" lädt der Senioren-Klub Salzhausen alle Interessierten am Freitag, 4. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Haus des Gastes (Schützenstraße 4) ein. Forstamtmann Uwe Gamradt aus Holm-Seppensen hält in Begleitung eines Überraschungsgastes einen Vortrag über "Wilderei in dieser Zeit".

- Noch Plätze frei sind bei einer Halbtagesfahrt "ins Blaue", die die Senioren am Freitag, 18. November, unternehmen. Start ist um 12.30 Uhr an der Salzhäuser Dörpschün (Am Lindenberg). Infos und Anmeldung bei der Klubvorsitzenden Hilde Richter unter Tel. 04172 - 7837 entgegen.