Im Gymnasium Salzhausen ist Musik drin

Schule lädt zum vierten öffentlichen Schüler-Lehrerkonzert ein

Zum vierten öffentlichen Schüler-Lehrerkonzert des Gymnasiums Salzhausen lädt dessen Musikfachbereich am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr ins Forum der Schule (Kreuzweg 33) ein. Insgesamt 14 Kinder und Jugendliche aus den sechsten bis zwölften Klassenstufen zeigen ihr Können in unterschiedlichsten Instrumental- und Vokalbesetzungen. Wie in den vergangenen Jahren wird der Abend durch Lehrerbeiträge ergänzt. Organisatorin Ute Jacobi vom Gymnasium Salzhausen und Julia von Rosen (Gymnasium Hamburg-Othmarschen) treten als Duo auf. Besonders freut sich Ute Jacobi auf die Mitwirkung eines ehemaligen Schülers als Gesangssolist.In diesem Jahr sind auch mehrere "Kammermusik-Ensembles" dabei. So treten Schülerduos, -trios und -quartette auf, die teilweise schon länger zusammen musizieren. Einige der Mitwirkenden waren auch schon bei Wettbewerben erfolgreich. Zu ihnen gehört Zwölftklässlerin Amelie Riecke, die mehrfach bei "Jugend musiziert" ausgezeichnet wurde.Die Intention der seit 2013 regelmäßig stattfindenden Konzerte - so Ute Jacobi - sei es, den Schülern ein Forum zu bieten, die "im normalen Schulalltag und außerhalb eines Engagements in der Chor-AG, Chorklasse oder der Band-AG sonst eher selten im Rampenlicht stehen".- Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.