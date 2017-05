Infoabend zur Schwedenfreizeit der Kirchengemeinde Salzhausen

Salzhausen : Gemeindehaus |

ce. Salzhausen. Ein Infoabend zu einer Schwedenfreizeit, die die evangelische Jugend der Salzhäuser St. Johannis-Kirchengemeinde vom 3. bis 15. Juli veranstaltet, findet am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr im Gemeindehaus (Winsener Straße 1) statt. An der Freizeit teilnehmen können alle Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren. Geleitet wird die Freizeit von Diakon Peter Klindworth. Die Reise führt in ein Freizeithaus im schwedischen Soorland. Es gibt Kanu-Ausflüge, einen Kletterparcours, Andachten und Workshops über den Glauben.

• Infos unter Tel. 0160 - 95974718 bei Peter Klindworth.