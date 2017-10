Infoabende zur Kooperation der Kirchengemeinden Salzhausen und Raven am 18. und 25. Oktober

ce. Salzhausen/Raven. Über ihre am 1. Januar 2018 startende Kooperation als "Evangelisch-lutherische Gesamtkirchengemeinde Salzhausen-Raven" informieren die beiden Kirchengemeinden alle Interessierten bei Versammlungen jeweils um 18 Uhr am Mittwoch, 18. Oktober, im Salzhäuser Gemeindehaus (Winsener Straße 1) und am Mittwoch, 25. Oktober (nicht dienstags, wie hier ursprünglich irrtümlich geschrieben), im Ravener Gemeindehaus. Mit dabei sind Superintendent Christian Berndt und Kirchenkreistagsmitglied Gerhard Koepsel.