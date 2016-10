Interessengemeinschafts-Kurse zu häuslicher Pflege in Salzhausen

Salzhausen : Generationenhaus |

ce. Salzhausen. "Pflegefall - Was ist zu tun und wer hilft weiter?" ist das Thema eines Basiskurses für Pflege im häuslichen Bereich, den der Salzhäuser Verein "Interessengemeinschaft Ambulante Pflege" (IG) ab Mittwoch, 19. Oktober, von 18.30 bis 21 Uhr in seinem Generationenhaus (Am Paaschberg 8) anbietet. Der bis zum 30. November laufende Kursus umfasst 21 Unterrichtsstunden an sieben Abenden. Die Teilnahme ist gratis, da die Pflegekasse die Kosten übernimmt. Am ersten Abend findet eine Einführung durch Pflegedienstleiterin Bärbel Walter statt. Außerdem informiert IG-Geschäftsführer Nikolaus Lemberg über die Grundzüge der Pflegeversicherung. - Anmeldung bei Bärbel Walter unter Tel. 04172 - 1200 oder per E-Mail unter walter@ig-ambulante-pflege.de.