Jetzt anmelden für Adventsflohmarkt in Salzhausen

Salzhausen : Dörpschün |

ce. Salzhausen. Wer sich rechtzeitig zu günstigen Preisen mit festlichen Dekorationen für die Advents- und Weihnachtszeit eindecken oder diese anbieten will, sollte unbedingt zum Flohmarkt für private Verkäufer kommen, den der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen am Samstag, 28. Oktober, von 15 bis 19 Uhr in der Dörpschün (Am Lindenberg) veranstaltet. Tische sind in der Dörpschün für alle Teilnehmer aufgestellt. Die Standgebühr beträgt pro Tisch (zwei Meter Länge) 10 Euro, der Aufbau ist am Veranstaltungstag ab 13.30 Uhr möglich. - Anmeldung bei der VKV-Geschäftsstelle unter Tel. 04172 - 909915 oder per E-Mail unter vkv@rathaus-salzhausen.de.