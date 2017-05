Jugendforum "Brückenschlag" trifft sich zur Sitzung

Am Lindenberg

, Am Lindenberg , 21376 Salzhausen DE

Dörpschün , Am Lindenberg , 21376 Salzhausen DE

Salzhausen : Dörpschün |

ce. Salzhausen. Die Vorstellung des Salzhäuser Ferienprogrammes durch Jugendzentrums-Leiter Andreas Brammer steht auf der Tagesordnung, wenn sich das Jugendforum "Brückenschlag" zur nächsten Sitzung am Mittwoch, 24. Mai, um 19 Uhr in der Dörpschün (Am Lindenberg) trifft. Außerdem gibt es einen Impulsvortrag von Jürgen Dege zum Thema "Netzwerke".