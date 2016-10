Kabarettist Joachim Zawischa serviert in Salzhausen Bissiges als Kanzleramts-Küchenchef

Mit seinem Programm "Kantine Kanzleramt - Ein Koch teilt aus!" gastiert der Kabarettist Joachim Zawischa aus Buchholz am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Salzhäuser Dörpschün (Am Lindenberg). Veranstalter ist der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen.In seinem Programm schlüpft Joachim Zawischa, der 2015 den Kulturpreis "Blauer Löwe" des Landkreises Harburg in der Sparte Kabarett und Satire erhielt, in die Rolle des Leiters der Kanzleramts-Kantine. Hier wird der Küchenchef Zeuge, wie und wo die eigentliche Politik gemacht wird - nämlich an seinem Arbeitsplatz -, und er lässt das Publikum daran teilhaben. "Wer kriegt Nachschlag? Und wer den Kinderteller?", "Was ist in der Tupperdose der Kanzlerin?", "Wer muss die Suppe immer auslöffeln?": Antworten auf diese Fragen und andere Insiderinfos kommen in der Kantine schonungslos auf den Tisch.- Eintritt: im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro, für VKV-Mitglieder 13 Euro. Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter http://www.vkv-salzhausen.cortex-tickets.de.