Kaffeetrinken mit Vortrag bei DRK in Garlstorf

ce. Garlstorf. Zum Kaffeetrinken trifft sich der DRK-Ortsverein Garlstorf-Gödenstorf am Dienstag, 2. Mai, um 14.30 Uhr in der Garlstorfer Dorfhalle (Siems Twieten 1). Anschließend gibt es einen Videofilm von Wolfgang Rudoff über Südafrika und die Kapregion. Renate Rudoff wird den Film kommentieren. Die Rudoffs verbrachten rund 30 Jahre lang die Winterzeit in dieser Region. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.