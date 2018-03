Kinderkino und andere tolle Aktivitäten beim Salzhäuser Kunstverein "KuKuK

ce. Salzhausen. Zum Kinderkino lädt der Salzhäuser Kunstverein "KuKuK" alle Jungen und Mädchen ab sechs Jahren wieder am Freitag, 9. März, ab 17 Uhr in seinem Atelier (Schmiedestraße 1) ein. Der Eintritt ist frei, Süßes und Getränke gibt es für einen kleinen Beitrag. Die kürzlich gestarteten regelmäßigen Filmvorführungen erfreuen sich beim Nachwuchs großer Beliebtheit.

Gemeinsam mit der Naturjugend (NAJU) des NABU-Ortsvereines Hanstedt/Salzhausen und dem Förderverein der Salzhäuser Grundschule bietet "KuKuK" zudem in den nächsten Wochen unter anderem folgende Aktivitäten im Atelier an: Acrylmalkursus für Kinder ab der ersten Klasse (Montag, 12. März, 16.30 bis 18 Uhr, Kosten: 9 Euro plus 1 Euro Materialgebühr), kreatives Basteln von Ritterburgen, Drachen und Einhörnern (Dienstag, 20. März, 10 bis 11.30 Uhr, 9 Euro), Mädchen unter sich mit Schminken, Spaghettikochen und -essen (Donnerstag, 22. März, 11 bis 13 Uhr, 9 Euro), Fertigung von Naturtraumfängern und Webteppichen mit Naturmaterialien (Dienstag, 27. März, 10 bis 11.30 Uhr, 9 Euro) und österliches Basteln (Mittwoch, 28. März, 10 bis 11.30 Uhr, 9 Euro).

- Mehr Infos bei Melanie Ronde unter Tel. 0151 - 56015142 und unter www.kukuk-ev.de.