Landfrauenverein bietet in Salzhausen Kochkursus an

Salzhausen : Oberschule |

ce. Salzhausen. "Schmackhafte Gerichte in kleinen Mengen" können die Teilnehmer eines Kochkurses zubereiten, den der Landfrauenverein Egestorf-Salzhausen am Dienstag, 28. Februar, von 17 bis 20 Uhr in der Lehrküche der Oberschule Salzhausen (Kreuzweg 29) anbietet. Auf dem Speiseplan stehen neue Ideen, damit das Kochen auch für ein bis zwei Personen Spaß macht. - Infos und Anmeldung unter Tel. 04172 - 5701 bei Sabine Peper.