Laternelaufen mit Kinderkreis Garstedt

ce. Garstedt. Zum Laternenumzug lädt der Verein "Kinderkreis Garstedt" als Träger des Kindergartens am Freitag, 27. Oktober, ein. Die Teilnehmer starten um 18.30 Uhr an der Einrichtung (Hauptstraße 8). Wegen der Baustelle gibt es eine Umleitung über den Brandweg und den Eichenweg, außerdem ist der Zugang über Ringstraße und Hauptstraße möglich. Für die Sicherheit beim Umzug sorgt die Garstedter Feuerwehr. Die musikalische Begleitung übernimmt der Spielmannszug Soderstorf. Zum Ausklang gibt es Gaumenfreuden am Lagerfeuer.