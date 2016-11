Laternenumzug der Vierhöfener Brandschützer

ce. Vierhöfen. Ihren traditionellen jährlichen Laternenumzug veranstalten die Freiwillige Feuerwehr Vierhöfen und der örtliche Kindergarten am Freitag, 4. November. Gestartet wird um 18.30 Uhr erstmals am Feuerwehrhaus. Von dort aus geht es über die Straßen Am Sportplatz, Lange Heide, Einemhofer Weg, Alte Dorfstraße, Am Ilmer und wieder über die Alte Dorfstraße zurück zum Feuerwehrhaus. Dort gibt es heißen Punsch, heiße Würstchen und kalte Getränke. Die Veranstalter würden sich über zahlreiche Umzugsteilnehmer freuen.