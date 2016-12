Louisiana lässt grüßen: Band "MaCajun" gibt in Salzhausen Premierenkonzert in neuer Besetzung

Dieser Termin ist für alle Musikfreunde mit Sicherheit ein Volltreffer: Ihr Premienkonzert in der neuen Besetzung gibt die international bekannte Band "MaCajun" aus dem Raum Salzhausen und Umgebung am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr in der Salzhäuser Schießhalle (Schützenstraße 3).Klaus Haettich aus Rolfsen bei Salzhausen rief die Gruppe vor gut 20 Jahren ins Leben und spielt dort das Akkordeon. Mitstreiter seit vielen Jahren sind Horst Ramacher (Buxtehude) an Frottoir und Percussion, Günter Khuen (Lüneburg) an den Bässen und Rudolf Goldberg (Lüneburg) am Schlagzeug. Vor Kurzem stießen Jürgen Deepe (Gödenstorf) an der Gitarre und Maria Eccarius (Bardowick), die die Fiddle spielt, dazu.Das Sextett spielt handgemachte Musik aus Louisiana. Gepflegt wird der traditionellen Stil der Cajunmusik. Aber auch viele neue Arrangements, die in Louisiana zu Hause sind, wurden in das umfangreiche Repertoire übernommen. Mit Schlagzeug, Bass, Percussion und Gitarren geben "MaCajun" den Hauptinstrumenten Fiddle und Akkordeon den richtigen Druck.MaCajun hat inzwischen vier CDs aufgenommen und wurde 2011 als beste europäische Cajungruppe unter 70 Formationen ausgezeichnet.- Karten im Vorverkauf für 10 Euro in Salzhausen in der Buchhandlung Hornbostel und in der Haide-Apotheke sowie für 12 Euro an der Abendkasse. Infos unter http://www.macajun.de.