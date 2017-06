Märchenwochen in Salzhäuser Samtgemeindebücherei

Märchenwochen stehen derzeit in der Salzhäuser Samtgemeindebücherei (Kreuzweg 35) auf dem Programm. Noch bis Donnerstag, 29. Juni, findet hier eine Ausstellung rund um die Märchenwelt statt. Dabei können die jungen Leser märchenhafte Motive gestalten, und es gibt ein spannendes Quiz für Kinder und Erwachsene. Abgabeschluss für Letzteres ist Dienstag, 27. Juni.Märchen zum Schmunzeln und Träumen trägt Märchenerzähler Karlheinz Schudt aus Vlotho (Nordrhein-Westfalen) am Mittwoch, 28. Juni, von 15 bis 17 Uhr (Pause gegen 15.45 Uhr) vor. Hierzu eingeladen sind Kinder ab vier Jahren und auch Erwachsene. Schudt arbeitet bereits seit 1983 als freiberuflicher Märchenerzähler.Die Preisverleihung für die Gewinner der Quizaktion erfolgt am Donnerstag, 29. Juni, um 15 Uhr. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.Aufgrund der Sommerferien bleibt die Samtgemeindebücherei vom 3. bis 21. Juli geschlossen. Am 25. Juli ist das Bücherei-Team wieder für alle Lese- und Medienfreunde da.