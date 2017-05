Mit DRK Garlstorf-Gödenstorf auf "Büttenwarder"-Tour

ce. Garlstorf. Noch Plätze frei sind bei einer Ausfahrt zu den Schauplätzen der beliebten NDR-Comedyreihe "Neues aus Büttenwarder", die der DRK-Ortsverein Garlstorf-Gödenstorf am Dienstag, 6. Juni, unternimmt. Start ist um 8.55 Uhr ab "Garlstorfer Hof" (Salzhausen ZOB 8.45 Uhr). Über Friedrichsruh und Gut Basthorst (Mittagessen und Spaziergang) geht es nach "Granderheide", wo die Außenaufnahmen gedreht werden. Die Tour führt dann vorbei am Haus des Bürgermeisters Schönbiehl zur Dorfkneipe, um einen Schnaps zu trinken.

Die Rückfahrt erfolgt über das Forsthaus Seebergen mit Kaffee und Kuchen, bevor gegen 18.30 Uhr Garlstorf wieder erreicht wird.

- Kosten mit Busfahrt, Mittagessen, Reiseleitung in Büttenwarder inkl. Schnaps und Kaffeetrinken bei mindestens 40 Teilnehmern: 50 Euro (Vorkasse). Anmeldung bis 29. Mai unter Tel. 04172 - 8892 bei Werner Hutsch.