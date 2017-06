MTV Salzhausen nimmt Disziplinen für Sportabzeichen ab

ce. Salzhausen. Auch in diesem Jahr nimmt der MTV Salzhausen wieder die Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen ab. An folgenden Tagen stehen die Abzeichenprüfer auf dem Sportplatz am Kreuzweg zur Verfügung: Mittwoch, 28. Juni und 26. Juli, jeweils um 19 Uhr sowie an den Sonntagen 13. August, 3. September und 1. Oktober jeweils um 11 Uhr. Die Schwimmnachweise werden im Waldbad während der Öffnungszeiten vom Bad-Team abgenommen oder von der DLRG mittwochs ab 18.30 Uhr. - Weitere Infos in der MTV-Geschäftsstelle (Schützenstraße 5, Tel. 04172 - 961059). Sie ist montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr sowie donnerstags von 17 bis 19 Uhr besetzt.