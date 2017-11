"Musical-Dinner" lockt in "Rüter's Hotel & Restaurant" in Salzhausen

Salzhausen : Rüters Hotel & Restaurant |

ce. Salzhausen. Die schönsten Musical-Highlights vom Broadway bis Wien und dazu gastronomische Genüsse gibt es beim "Musical Dinner" am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr in "Rüter's Hotel & Restaurant" in Salzhausen (Hauptstraße 1). Einlass ist ab 18.30 Uhr. Präsentiert werden die Melodien mit stimmgewaltigem Live-Gesang vom original Hamburger Musical-Ensemble in originalgetreuen Kostümen.

Das Publikum darf sich freuen auf Höhepunkte aus den erfolgreichsten klassischen und aktuellen Bühnenerfolgen. Auf dem Programm stehen Ausschnitte aus" "König der Löwen", "Das Phantom der Oper", "Hinterm Horizont", "Aida", "Elisabeth", "My Fair Lady", "Grease", "Tanz der Vampire", "Mamma Mia", "Cats", "We Will Rock You", "Aladdin", "Die drei Musketiere", "West Side Story" und "Die Schöne und das Biest". Dazu serviert das Team von "Rüter's Hotel & Restaurant" ein köstliches Drei-Gänge-Menü plus Aperitif.

- Karten für 69 Euro pro Person gibt es im Restaurant unter Tel. 04172 - 969280 und unter der kostenlosen Hotline 0800 - 040236654. Infos unter www.original-musical-dinner.de.