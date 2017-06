Salzhausen : Gymnasium |

ce. Salzhausen. Es ist wieder so weit: Auch in diesem Jahr präsentiert die Chorklasse 6d des Gymnasiums Salzhausen dem Publikum ein Musical. Die Premiere des Stücks "Tom Sawyer" von Wolfgang Fricke findet am Freitag, 9. Juni, um 17 Uhr im Forum der Schule (Kreuzweg 33) statt. Eine weitere Aufführung kann am Dienstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr besucht werden.

Erzählt werden die Abenteuer Tom Sawyers und seiner Freunde in witzigen Szenen und musikalisch ansprechenden Songs. Unter der Leitung von Ute Jacobi proben die Schüler bereits seit mehr als einem halben Jahr und fiebern ihrem großen Auftritt nun erwartungsvoll entgegen. Ein Bläserensemble aus den Jahrgängen 11 und 12 ist ebenso dabei wie Peter Powalowski am Klavier.Der Kunstkurs 11 des Gymnasiums fertigte unter der Leitung von Anke Meyer das Bühnenbild.

- Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.