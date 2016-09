Neuigkeiten aus der Salzhäuser Samtgemeindebücherei

Die Salzhäuser Samtgemeindebücherei verlängert ihren Bücherflohmarkt um zwei Wochen. Literaturfreunde können daher noch bis Ende September zu den Öffnungszeiten stöbern und Bücher für wenig Geld erwerben.- Das nächste Bilderbuchkino findet am Mittwoch, 28. September, um 16 Uhr statt. Für Kinder von drei bis fünf Jahren wird dann bei freiem Eintritt aus dem Buch "Lieselotte ist krank" von Alexander Steffensmeier vorgelesen.- In den Herbstferien bleibt die Bücherei vom 4. bis 14. Oktober geschlossen. Die Online-Ausleihe unter http://www.nbib24.de kann weiterhin genutzt werden. Ab Dienstag, 18. Oktober, steht das Büchereiteam wieder zur Verfügung.- Die nächste Vorlesestunde nach dem Herbstferien steht am Mittwoch, 19. Oktober, um 16 Uhr auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos.