Noch Karten da für Simbeck-Show in Gödenstorf

Gödenstorf: Gaststätte Zum Alten Bahnhof |

ce. Gödenstorf. Nur noch wenige Karten gibt es für die Vorpremiere des neuen Soloprogramms "Guten Morgen - ich leg- mich nochmal hin" des Comedians Florian Simbeck am Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr in der Gödenstorfer Gaststätte "Zum alten Bahnhof" (Bahnhofstraße 9). Simbeck feierte viele Jahre Erfolge als ein Teil des Comedy-Duos "Erkan & Stefan". - Tickets gibt es am Bahnhof unter Tel. 04172 - 2831903 sowie in den neuen Vorverkaufsstellen bei Papino in Salzhausen und bei der Tourist-Information im Winsener Marstall.