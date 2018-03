Salzhausen : Samtgemeindebücherei |

ce. Salzhausen. Aus "Frohe Ostern, Pauli“ von Brigitte Weninger und Eve Tharlet wird beim nächsten Bilderbuchkino für Kinder ab drei Jahren vorgelesen, das am Mittwoch, 14. März, um 16 Uhr in der Salzhäuser Samtgemeindebücherei (Kreuzweg 35) stattfindet. In dem Buch suchen Kaninchenjunge Pauli und seine Geschwister den Osterhasen und können ihn nirgendwo finden. Natürlich sind die kleinen Kaninchenkinder enttäuscht, doch Pauli hat eine tolle Idee und am Ostermorgen erleben alle eine Riesenüberraschung.

Nach dem Bilderbuchkino können die Kinder kleine Osterbasteleien anfertigen. Zudem haben die Familien Gelegenheit, sich mit reichlich Lesestoff für die Osterferien eindecken, denn vom 16. März bis 2. April bleibt die Bücherei geschlossen.