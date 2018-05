Pfingstkonzert mit Ensemble "Elbeblech" in Salzhausen

ce. Salzhausen. Zu einem Pfingstkonzert mit dem Ensemble "Elbeblech" aus Hamburg lädt der Salzhäuser Förderverein "Freunde der Kirchenmusik" am Samstag, 19. Mai, um 17 Uhr in die örtliche St. Johannis-Kirche (Winsener Straße 1) ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Johann-Sebastian Bach, Anton Bruckner, Scott Joplin und George Gershwin.

Das Blechbläserensemble gründete sich 2004, und die Resonanz auf die ersten Konzerte war so positiv, dass die Konzerttätigkeit auf 15 Konzerte im darauffolgenden Jahr ausgeweitet wurde. 2008 bereits wurden die Musiker zum Festival Mecklenburg-Vorpommern eingeladen und erhielten im gleichen Jahr den 1. Preis für Blechbläserensembles der Stadt Passau. Die Formation ist seit dieser Zeit in Deutschland und im europäischen Ausland unterwegs. Die Mitglieder sind in verschiedenen deutschen Orchestern tätig und finden sich zu den Konzerten zusammen. Die Vielseitigkeit des Programms ist das Erfolgsrezept der Künstler, und in Salzhausen demonstrieren sie die ganze Bandbreite ihres Könnens.

- Der Eintritt kostet 15 Euro, Mitglieder des Fördervereins zahlen 13 Euro. Infos unter www.freunde-der-kirchenmusik.info.