Plätze frei in Schulkindbetreuung der Salzhäuser "Interessengemeinschaft"

ce. Salzhausen. Noch einige Plätze frei hat der Salzhäuser Verein "Interessengemeinschaft" in seinem Ferienprogramm der Schulkindbetreuung in Salzhausen und Garstedt. Auch Grundschüler, die sonst nicht in der SKB betreut werden, sind herzlich willkommen. Julia Petersen hat mit ihrem Team ein vielfältiges Angebot zusammengestellt. Die Kinder können zum Beispiel Boomerangs bauen, aber auch Eis, Dekokugeln und Glitzerschleim selber herstellen. Auf dem Programm stehen auch Ausflüge ins Schwimmbad, zum Barfußpark Egestorf und nach Hamburg zu Planten und Blomen.

Die SKB in Garstedt ist bis zum 7. Juli geöffnet, die Betreuung in Salzhausen bis 2. August. An allen Tagen betreuen die qualifizierten Mitarbeiterinnen die Jungen und Mädchen von 8 bis 16 Uhr. Neben den vielfältigen Aktivitäten gibt es täglich auch ein Mittagessen oder Picknickpaket. Die Teilnahme pro Woche kostet 82,50 Euro inklusive Essen und Ausflügen. Das Programm ist wochenweise buchbar, auf Anfrage auch tageweise. Die Interessengemeinschaft freut sich über kurzfristige Anmeldung bei Monika Rath unter Tel. 04173 - 5819406 (Anrufbeantworter) oder per Mail unter anmeldung@ig-schulkindbetreuung.de. Weitere Infos unter www.ig-schulkindbetreuung.de.