Platt-Vortrag über die Landwirtschaftskammer in Salzhausen

Salzhausen : Haus des Gastes |

ce. Salzhausen. "Was macht die Landwirtschaftskammer?" ist das Thema des nächsten Vortragsabends im Rahmen der Reihe "Platt up Brenners Hoff", die am Mittwoch, 5. Oktober, um 19.30 Uhr im Salzhäuser Haus des Gastes (Schützenstraße 4) stattfindet. Es referiert Ulrich Peper aus Oelstorf, Leiter der Buchholzer Außenstelle der Landwirtschaftskammer Hannover. Das Betreuungsgebiet der Kammer umfasst die Landkreise Harburg und Lüneburg.