Platt-Vortrag über "SALMATEC" in Salzhausen

Salzhausen : Haus des Gastes |

ce. Salzhausen. Mit einem Vortrag über das in Salzhausen und Gödenstorf ansässige Unternehmen "SALMATEC" (steht für "Salzhäuser Maschinenbautechnik") startet die Veranstaltungsreihe "Platt up Brenners Hoff" am Mittwoch, 4. Januar, um 19.30 Uhr im Salzhäuser Haus des Gastes (Schützenstraße 4) ins neue Jahr. Es referiert in Wort und Bild Firmenmitarbeiter Horst-Dieter Putensen aus Eyendorf. Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert "Salmatec" als Arbeitgeber für viele Menschen aus der Region Verfahren und Maschinen zur Pelletierung in unterschiedlichen Industriezweigen. Die Pelletierpressen aus der Lüneburger Heide kommen weltweit erfolgreich zum Einsatz.