"Punkt 7"-Andacht über Jahreslosung in Salzhausen

ce. Salzhausen. Zu ihrer Andachtsreihe "Punkt 7" lädt die Salzhäuser St. Johannis-Kirchengemeinde wieder am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr in die Turmkapelle des Gotteshauses (Winsener Straße 1) ein. Thema ist die Jahreslosung "Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch". Mit einer Meditation wollen sich die Teilnehmer dem Text nähern. Außerdem wird gemeinsam gesungen. Nach der Andacht gibt es Gelegenheit zu Gesprächen bei einer Tasse Tee, zu Gebet und persönlichem Segen.