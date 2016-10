"Punkt 7" ist Andachtszeit in Salzhausen

ce. Salzhausen. Zur Andachtsreihe "Punkt 7" lädt die Salzhäuser St. Johannis-Kirchengemeinde wieder am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr in ihr Gotteshaus (Winsener Straße 1) ein. "Ganz bewusst in den Abend gehen, den Tag ausklingen lassen, entspannen, hören..." ist das Thema. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zu Gesprächen bei einer Tasse Tee, Gebet und persönlichem Segen.