Reisebericht aus Galizien in Salzhäuser Platt-Vortragsreihe

ce. Salzhausen. "Auf den Spuren einer verlorenen Welt" heißt ein Reisebericht mit eindrucksvollen Bildern aus Galizien in der heutigen Ukraine, der für alle Interessierten am Mittwoch, 1. Februar, um 19.30 Uhr im Salzhäuser Plattdeutschzentrum im Haus des Gastes (Schützenstraße 4) auf dem Programm steht. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe "Platt up Brenners Hoff" statt. Referent Horst Schwarz aus Scharnebeck (Kreis Lüneburg) beleuchtet in seiner Powerpoint-Präsentation auch die Geschichte der Deutschen aus der Pfalz, die im 18. Jahrhundert nach Galizien auswanderten, heimisch wurden, am Ende des Zweiten Weltkriegs wieder vertrieben wurden und unter anderem nach Niedersachsen kamen.