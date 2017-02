Salzhäuser Andachtsreihe "Punkt 7" zum Thema Gottvertrauen

ce. Salzhausen. "Wie kann ich Gott vertrauen lernen?" ist das Thema in der Andachtsreihe "Punkt 7", zu der die Salzhäuser St. Johannis-Kirchengemeinde am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr in die warme Turmkapelle des Gotteshauses (Winsener Straße 1) einlädt. Es werden kurze Texte vorgetragen und gemeinsam gesungen. Nach der halbstündigen Andacht besteht die Gelegenheit zu Gesprächen bei einer Tasse Tee sowie zu Gebet und persönlichem Segen. Hierfür stehen zwei Mitarbeiter der Kirchengemeinde bereit.