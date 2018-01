Salzhäuser "Interessengemeinschaft" bietet Kursus für pflegende Angehörige an

ce. Salzhausen. Schon jetzt können sich Interessierte für einen Kursus für pflegende Angehörige anmelden, den der Salzhäuser Verein "Interessengemeinschaft" ("InGe") ab Mittwoch, 11. April, um 18.30 Uhr an sieben Abenden im Generationenhaus (Am Paaschberg 8) anbietet. Bärbel Walter, Krankenschwester und Pflegedienstleitung, leitet den Kursus. Die Kosten übernimmt die Pflegekasse. - Infos und Anmeldung unter Tel. 04172 - 1200 oder per E-Mail unter pdl@in-ge.de.