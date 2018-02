Salzhäuser Kunstverein "KuKuK" startet mit "Frühstückswerkstatt"

ce. Salzhausen. Eine neue "Frühstückswerkstatt" öffnet der Salzhäuser Kunstverein "KuKuK" ab sofort einmal im Monat am Sonntag in seinem Atelier (Schmiedestraße 1). Start ist am 11. Februar von 9 bis 11 Uhr. Die Teilnehmer malen in gemütlichen Runde in Techniken nach eigener Wahl und bringen dafür ihre Utensilien selbst mit. Interessierte können aber auch bei einem Kaffee und einem Brötchen (erstmal) nur zuschauen. Organisiert wird die "Frühstückswerkstatt" von Julia Schröder und Melanie Ronde. Kostenbeitrag für Buffet und Raummiete: 6 Euro. Die nächsten Termine: 4. März, 8. April, 6. Mai und 3. Juni.

- Infos unter www.kukuk-ev.de.