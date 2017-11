Salzhäuser Verein "Die Waldbadförderer" berät über seine Zukunft

Salzhausen : Haus des Gastes |

ce. Salzhausen. Die Zukunft des Salzhäuser Vereins "Die Waldbadförderer" steht zur Debatte in der Mitgliederversammlung, die am Montag, 6. November, um 19 Uhr im Haus des Gastes (Schützenstraße 4) stattfindet. Als erste Alternative könnte der Verein laut Vorstand bestehen bleiben - allerdings mit Neubesetzungen an der Spitze. Die zweite Möglichkeit wäre eine Auflösung der "Waldbadförderer" Dritte Möglichkeit wäre eine "Umgründung" des Vereins, der dann nicht mehr "operativ" tätig sein würde, sondern sich auf die finanzielle Förderung von Aktivitäten im Salzhäuser Freibad beschränken würde.